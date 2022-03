Admirador envía 1,500 rosas a Ángela Aguilar

Redacción

Ciudad de México.-Le salen galanes a la menor de los Aguilar.

Aunque la hija de Pepe Aguilar siempre es muy reservada con su vida personal, de vez en cuando da a conocer detalles.

En esta ocasión la cantante contó sobre un tierno regalo que recibió de parte de un fan enamorado.

La intérprete de ‘Dime cómo quieres’ contó que aunque no lo gusta recibir flores, aceptó un enorme arreglo floral que le envió un hombre del que no quiso revelar su identidad.

En una entrevista para ‘El show de Piolín’, Ángela contó que le llegaron 1500 rosas al hotel en el que se hospedaba.

Sin embargo, se abstuvo de revelar la identidad del enamorado.

Yo no puedo decir nada, absolutamente nada, me matan”, dijo entre risas.

La cantante se vio envuelta en una reciente polémica cuando felicitó a la ex de Nodal por su cumpleaños.

Al ser cuestionada dijo lo siguiente:

Marifer y yo nos llevamos desde hace mucho tiempo, la verdad era su cumpleaños, le mandé mucho amor y besitos, me cae muy bien […] ese es su cumpleaños, se merece celebrar y está muy bonita. Sólo le puse que está muy bonita”,

También desmintió las especulaciones sobre su preferencia a la ex, en lugar de Belinda.

