Administración de Orozco excluyó al magisterio de eventos 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El líder del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) Ramón García Alvizo, recriminó a la anterior administración del gobernador Martín Orozco Sandoval de haber excluido al magisterio en la toma de decisiones para eventos de relevancia en el sector, como ocurría antaño.

“Desafortunadamente hubo complicaciones y eso molestó mucho al magisterio de que no se les informara y que fuera solo por sacar esos compromisos y no se hiciera como años anteriores en donde participaba la organización sindical”, subrayó.

Refiriéndose a los festejos por el Día del Maestro y a controvertida rifa que se realizara al final de la administración anterior, García Alvizo, expuso que hubo molestias y por tanto muchos de los compañeros maestros prefirieron no participar.

“Confundieron al magisterio porque se decía una cosa y en los hechos se hacía otra y eso molestó bastante a los compañeros”, justificó sobre la relación rispida que se tuvo con el gobierno orozquista.