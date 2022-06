¡Adiós Zague! Paola Rojas confirma que tiene una nueva pareja

Redacción

La conductora Paola Rojas se está dando una nueva oportunidad en el amor y no dudó en confesar lo feliz que se siente al respecto.

Tras su divorcio con el exfutbolista Luis Roberto Alves, mejor conocido como “Zague”, Paola contó a las cámaras de Ventaneando cómo es su relación con el argentino Marcelo Imposti.

“Estoy bien, estoy muy bien, estoy afortunadamente muy bien en todos los aspectos, estoy muy contenta. Creo que en la vida hay que disfrutar cada minuto y eso, hay que vivir plenamente”.

Al respecto del motivo de su viaje, la comunicadora manifestó que en esta ocasión tomaría un descanso breve pero muy bien acompañada, para luego salir de vacaciones con sus dos hijos.

“Ojalá fueran vacaciones largas, las estoy necesitando, sí ocupo descanso, pero ahorita por lo pronto no habrá esa oportunidad, ya prontito sí me voy con mis hijos a descansar unos días y a jugar mucho con ellos y a disfrutarlos, por lo pronto ahora me voy un fin de semana… no tan solita”.

Marcelo Imposti es director general en Grupo Publica, una agencia de publicidad alternativa, desde el año 2010 hasta la actualidad. Tiene tres hijos que nacieron de un matrimonio que finalmente terminó.

A la nueva pareja de Paola Rojas le gusta montar caballo, motivo por el cual va seguido al Longines Global Champions Tour México, un evento ecuestre.

Con información de Tribuna