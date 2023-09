Adiós a las maletas con ruedas 

Redacción

Croacia.- Pese a que las maletas son indispensables al momento de viajar, aunque no lo creas, pueden ser una gran molestia para distintas ciudades que te reciben; e incluso puede ser que tengas ciertos problemas al hacer turismo al exterior,.

Tal es el caso, Dubrovnik, una ciudad costera situada en la región de Dalmacia en Croacia, en donde se prohibirá que ingreses con tu maleta con rueditas.

Y es que si bien Croacia es uno de los lugares deseados al momento de hacer turismo en el viejo continente, deberás tener en cuenta que no te permite ingresar con tu maleta con rueditas. Por lo tanto, deberás pensarlo dos veces antes de elegir ese destino.

Este lugar tiene una gran importancia cultural, pues es uno de los principales destinos turísticos del mar Adriático y el casco antiguo está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Allí se encuentran importantes lugares como la Catedral o el Palacio del Rector, por lo que el Ayuntamiento de la ciudad ha tomado algunas medidas en respuesta a las quejas de los habitantes, quienes argumentan que el ruido de las maletas no los deja dormir.

Sin embargo, las restricciones no se han limitado a los equipajes de los turistas, pues también se ha reducido el número de cruceros que pueden atracar en el puerto, así como el número de cruceristas simultáneos. Si bien el uso de las maletas de rueditas no ha sido completamente prohibido, los turistas no deben arrastrarlas como comúnmente se hace, sino que tendrán que cargarlas hasta el lugar donde se alojen.

Ya no podrás utilizar tus maletas con rueditas

Si viajas a esta ciudad de Croacia para hacer turismo, debes saber que no puedes llevar tus maletas con rueditas. Pero, por suerte, algunos hoteles tienen un servicio extra de traslado de equipaje, el cual consiste en que los turistas dejen su equipaje antes de entrar en el casco antiguo y ellos se encargan de llevarlo hasta el alojamiento para evitar hasta el más mínimo ruido.

*Con información de Terra.