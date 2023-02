Adhesión al INSABI no vulnera autonomía del Hospital Hidalgo 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Asegura el líder de los trabajadores del Hospital Hidalgo Francisco Araiza que la adhesión del estado al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), no vulnera la autonomía del nosocomio.

A su vez externó que no hay ningún sentido para afirmar que habrá alguna vulneración luego de que INSABI maneja distintos programas, entre ellos el IMSS Bienestar que no llegaría a Aguascalientes.

“Lo que nosotros sabemos es que la parte del INSABI que llegaría a Aguascalientes tiene que ver con la entrada de recurso humano, compra de medicamentos, insumos y gasto catastrófico”, asintió.

Finalmente el líder sindical recalcó que en ningún momento se perderá la rectoría del nosocomio por parte del estado y por el contrario se fortalecería uno de los rubros del que siempre habrá necesidades como es la parte de los medicamentos.