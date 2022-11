Adele usa sistema tecnológico para proteger su voz

Redacción

EU.-Adele se valdrá de tecnología avanzada valorada en 400 mil libras, cerca de medio millón de dólares para proteger su voz mientras se encuentra en la ciudad de Las Vegas, donde ofrecerá una temporada de conciertos.

La estrella de 34 años que pospuso sus ‘Fines de semana con Adele’ en el Coliseo del Caesars Palace en enero de este año, solo 24 horas antes de la noche de estreno y afirmó que el Covid-19 había hecho que su espectáculo fuera imposible de realizar, finalmente tomará inaugurará su temporada de conciertos este viernes 18 de noviembre, para un ciclo de tres meses de duración, habiéndose instalado en el recinto de Sin City, un ‘complejo’ sistema que le garantizará el mejor aire posible mientras canta.

“Han tenido sistemas complejos instalados antes, pero este realmente está en otro nivel. El sistema funciona combinando deshumidificadores, unidades de purificación, dispersión de moléculas de agua y ventiladores de enfriamiento en la sala de preparación y luego guiando ese aire alrededor del escenario cuando actúa Adele está recibiendo el mejor aire posible para proteger su voz”, dijo una fuente a The Mirror.

La noticia llega pocas horas después de que se afirmara que la cantante ganadora del Grammy, que tuvo que someterse a una cirugía en sus cuerdas vocales en 2011 después de sufrir una hemorragia en ellas, ahora se encuentra más que lista para subir al escenario y ha estado ensayando por más de 12 horas por día.

“Adele no puede esperar a que comience su residencia, está más que lista. Ha puesto su corazón y alma en prepararse, ha estado ensayando 12 horas al día y cada pequeña cosa está en su lugar y perfeccionada. En este punto es solo un sentimiento de querer que se apure y sea la noche de estreno porque ahora que todo está listo la espera es dura, es como la cuenta regresiva para la mañana de Navidad o algo así”, concluyó la fuente.

Además de presentarse en el teatro The Colosseum, del casino Caesar’s Palace, la estrella británica ya está pensando en el próximo paso que dará para sentirse realizada a otros niveles.

Como dice en su última entrevista, Adele planea entrar en la universidad para cumplir así un sueño, concretamente el de graduarse de la carrera de Literatura Inglesa. “Después de Las Vegas, realmente quiero conseguir un grado en Literatura Inglesa. Si no hubiera triunfado en la música, seguramente a día de hoy sería profesora”, reveló al diario The Sun antes de puntualizar que no quiere cambiar de profesión.

Además, recientemente Adele admitió que es muy poco probable que alcance el estatus EGOT (Emmy, Grammy, Oscar y Tony), ya que no le gusta Broadway.

