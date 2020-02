Adele muestra su nueva figura tras perder casi 50 kilos

Redacción

Los Ángeles, Estados Unidos.- La cantante británica Adele sigue sorprendiendo a sus fanáticos tras realizar una increíble transformación física y perder al menos 45 kilos.

Gracias a las dietas saludables y a sus rutinas de ejercicio, la intérprete de 31 años fue vista luciendo un outfit deportivo que resaltaba su nueva línea.

La intérprete de éxitos como Someone Like You parece haber seguido perdiendo peso después de revelar su físico adelgazado en la fiesta de Halloween de Drake en octubre pasado y nuevamente durante unas vacaciones de Año Nuevo en Anguila.

