Adelanta Montañez 3 bajas de gabinete municipal para sumarse a próximo gobierno del estado

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El alcalde Leonardo Montañez Castro adelantó bajas en su primer círculo de colaboradores, debido a que se integrarían al próximo gobierno del estado que asumirá funciones el 1 de octubre.

“Varios de ellos ya me lo han comentado de manera, digamos, extraoficial. Al momento han sido pocos quienes me lo han referido, pero ya estamos preparados, pues en todas las áreas hay personal capacitado y pase lo que pase las áreas no se ponen en riesgo”, apuntó en entrevista grupal.

– ¿Más o menos de cuánto personal hablamos y si son de primer nivel?

– Quizá de primer nivel estaremos hablando a lo mejor de tres, pero la mayoría estarán en direcciones, en jefaturas que son áreas de crecimiento profesional.

Montañez Castro reiteró que los trabajos dentro del ayuntamiento de extracción panista se mantendrán, luego que la salida de estos cargos se formalizarían en los siguientes días y así completar el proceso de transición.

“No hay un dato cerrado, pero antes de que cierre el mes podré darles un dato con toda precisión y lo más importante es que el municipio no se detiene”, adicionó el presidente municipal.

El siguiente gobierno del estado será encabezado por la panista Teresa Jiménez, quien previamente fue alcaldesa por dos periodos.