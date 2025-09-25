Adelanta Jiménez apertura de universidad en Cosío

18 C
Gilberto Valadez 

Rincón de Romos, Ags.-  La gobernadora panista Teresa Jiménez Esquivel adelantó la próxima apertura de un nuevo plantel de educación superior en la zona norte del estado; concretamente en el municipio de Cosío.

“En Cosío se construye un aula didáctica, mejoras a la Telesecundaria de la comunidad de La Punta y tenemos buenas noticias con el inicio de la gestión para una nueva universidad en Cosío”, anunció.

En un acto correspondiente a la entrega de su III informe de Gobierno,  celebrado en el lienzo charro de éste municipio, Jiménez Esquivel hizo hincapié en objetivos concretados en materia de educación.

“Invertimos en el nuevo bachillerato de la Universidad Autónoma en Rincón de Romos, con 135 millones de pesos para inversión que han renovado espacios educativos en Rincón de Romos. En Aguascalientes, hemos realizado más de 300 obras escolares. Todo esto considerando un presupuesto 100 por ciento estatal”, destacó.

De paso, la titular del Poder Ejecutivo abundó en torno  al compromiso y trabajo coordinado con otras áreas. “La paz y la tranquilidad es lo más valioso que tenemos en Aguascalientes y es lo que merece la gente de Aguascalientes “, remarcó.

Cabe mencionar que, durante el acto, el lienzo charro local no registró lleno en sus gradas.