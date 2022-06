Adelanta García voto en contra para ley de matrimonio igualitario en Aguascalientes  

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El legislador panista Luis Enrique García López reviró a la comunidad LGTTBI por sus señalamientos de que la fracción blanquiazul en el Congreso habría bloqueado iniciativas para la diversidad sexual, manifestando que son estas personas quienes no han querido acercarse.

“Estigmatizar el tema de que todos los panistas somos iguales me parece que es una falta de oficio político de estas personas que buscan el reconocimiento a sus derechos. Yo tengo cuatro años como legislador y en ese tiempo jamás he recibido a una sola persona, pues ellos no han tenido el mínimo interés de tener un diálogo conmigo. Por lo que el manifestarse como lo hicieron, no es la mejor manera de llegar a consensos”, declaró en entrevista.

El miércoles último, algunos activistas de la comunidad LGTTBI clausuraron de manera simbólica el Palacio Legislativo, denunciando que no se han desahogado temas de la diversidad como la unión civil entre personas del mismo sexo que ya se han realizado en el estado, pero sin que se hayan realizado las modificaciones ante instancias civiles que ya han propuesto Morena y PRD.

No obstante, García López consideró que la reglamentación del matrimonio entre personas del mismo sexo no es una prioridad legislativa, explicando que las uniones civiles ya pueden celebrarse en el estado, pese a que continúa sin reglamentarse en el Código Civil.

“El matrimonio es un tema que está reconocido. Yo no veo que siga siendo un tema de agenda, el Registro Civil lo reconoce, ya no se necesita de amparos, el Poder Judicial los reconoce que hasta los divorcia y no es algo porque nos tengamos que desgarrar las vestiduras. Habrá que ver las consecuencias de no tenerlo modificado en el Código Civil”, expresó.

– Si hoy fuera la votación, ¿en qué sentido iría?

– En lo personal, yo lo votaría en contra pues es lo que creo. Pero también me queda claro que habrá que escucharlos y no me cierro a esa posibilidad.

El diputado panista aceptó que la postura conservadora del PAN pesa en las decisiones legislativas, inclusive de sus posturas personales. “Respondemos a una ideología y esa ideología en ocasiones impera hasta encima de lo que uno pudiera pensar. El tema de los matrimonios no es una agenda de Acción Nacional”.