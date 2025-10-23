Adelanta CFE noche de terror y aumenta tarifas de la luz

19 C
Redacción 

Aguascalientes, Ags -De acuerdo al Índice  Nacional de Precios al Consumidor (INPC), la inflación a la primera quincena de octubre se ubicó el 3.66%, parecida al cierre de septiembre que fue de 3.76%, según indicó el economista, Gerardo Sánchez.

Detalló que en esta primera quincena de octubre destacan entre los productos y servicios que se fueron al alza el precio de energía eléctrica 

“En el caso de los Servicios que se fueron al alza esta la electricidad que se elevó al 17.65%, entonces hay que esperar su siguiente recibo de la Comisión Federal de Electricidad y le va a pegar un susto por esta alza”, destacó.

El analista financiero añadió en el caso del transporte aéreo que aumentó 11.59%, mientras que los servicios profesionales hicieron lo propio en 6.0%.

“Para las amas de hogar y en general para los negocios de comida la cebolla se disparó el 5.26% y yo sigo viendo muy caro el chile serrano que oscila en 40 pesos el kilo o la papaya 28 pesos kilogramo”, detalló.

A cambio bajaron  sus costos el pollo, huevo, jitomate, papa y naranja.

“No hay que echar las campanas al vuelo, este ciclo pluvial fue copiso y afecto a muchas cosechas como en el caso de maíz, frijol y naranjales que nos va a impactar en los siguientes meses con productos caros”, concluyó.