Adán Augusto fue grosero con diputados de Aguascalientes: Gutiérrez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La diputada panista Nancy Gutiérrez Ruvalcaba descartó que se vaya a votar ante el pleno del Congreso la minuta del Senado de la República en torno a la Guardia Nacional, cuestionando de paso la actitud que a su juicio mostró el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, durante su visita de la semana pasada.

“El tema de la militarización se decidió que ya no se votara, pues no tiene caso. Se lo dijimos al secretario de Gobernación en su visita. Todos tenemos derecho a expresarnos, pero fue grosero con los compañeros y la verdad es que los apoyo, pues las respuestas del secretario fueron agresivas y si nos indignó”, declaró en entrevista.

– ¿El secretario de Gobernación le faltó el respeto al Congreso de Aguascalientes?

– Yo diría que a los compañeros cuando el propósito era venir a ser conciliador.

Durante su asistencia del pasado jueves 3, ante el pleno legislativo local, coordinadores de la bancada del PAN, PRD y MC cuestionaron personalmente a López Hernández por la propuesta de mantener a fuerzas castrenses en las calles; a lo que el funcionario también respondió en particular al perredista Emmanuel Sánchez diciéndole “¿no sé en qué país vive?”.

Gutiérrez Ruvalcaba hizo hincapié que el documento ya fue votado en contra en la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que preside, por lo cual consideró suficiente.

“Ya no se va a votar, se votó contra desde la comisión que a mí me interesaba para que no me apareciera como rezago y la verdad no tiene mucho caso ahora votarla ante el pleno”, adicionó la representante del PAN.

La minuta de la militarización fue votada por mayoría de los congresos estatales.