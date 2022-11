Adán Augusto: “absurdo decir de que se va a militarizar el país”

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Ante el pleno del Congreso del Estado, el Secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández rechazó los señalamientos de la oposición en torno a que la extensión de la presencia de fuerzas armadas hasta el 2028 vaya en perjuicio de la población.

“El Ejército Mexicano es un ejército de paz y raya en el absurdo el discurso de la militarización en el país. No puede haber militarización cuando el mando de las fuerzas armadas lo detenta un civil electo democráticamente por la inmensa mayoría de los mexicanos. El principal enemigo es la desigualdad imperante”, subrayó en sesión ordinaria del Poder Legislativo.

López Hernández advirtió de antemano que la minuta avalada por el Senado y enviada al legislativo local ya había sido votada en contra desde la comisión de Gobernación y en la Junta de Coordinación Política, ambas con mayoría del PAN, previo a su discusión ante el pleno. Pero insistió en que se debe de tomar en cuenta la apertura y escuchar a representantes de la oposición.

“Tengo la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador para entablar un diálogo de manera directa con las y los legisladores locales que son la representatividad más cercana al pueblo de Aguascalientes. Estoy aquí como un mexicano que quiere su país y hacer un llamado a la conciencia de todos ustedes a que votemos a favor de esta iniciativa y por un momento pensemos que es lo que nuestros representados piden. Hagamos hasta lo imposible para recuperar la paz en las calles”, recalcó.

El titular de la dependencia en Bucareli reconoció los niveles positivos de seguridad que registra la entidad, prometiendo no descuidar la paz social de los once municipios locales. “Vamos a apoyar con todo a Aguascalientes. No podemos darnos el lujo de perder un territorio que destaca en el escenario nacional por ser uno de los más seguros”.

Cabe mencionar que la minuta del Senado para extender el plazo de las fuerzas armadas en las calles ya fue aprobada en la mayoría de congresos locales.