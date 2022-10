Adamari López lloró al enterarse del compromiso de su ex Tony Costa

Redacción

Ciudad de México.-El programa de ‘Chisme no like’ aseguró que Adamari López discutió y lloró con Tony Costa, tras enterarse de su supuesto compromiso con la influencer Evelyn Beltrán.

Luego de que se desatara el rumor de que Tony Costa ex pareja de Adamari López se comprometió con su novia Evelyn Beltrán, la conductora de ‘Hoy día’, podría estar pasándola mal, según Javier Ceriani de ‘Chisme no like’

La conductora, quien anunció su separación de Costa en mayo del 2021, tras casi diez años juntos, habría llorado y discutido con Tony tras enterarse de la noticia.

“Llegó de Turquía, llegó a su casa, prendió su teléfono y se enteró que Tony Costa se iba casar con Evelyn Beltrán. Se escucharon gritos en los pasillos de Telemundo, donde Adamari discutía con Tony Costa y también lloradera, Adamari lloró cuando se enteró que se iba casar”, comentó Javier Ceriani a Elisa Beristain durante el programa de hoy.

Todo comenzó hace unos días, luego de que Evelyn se dejara ver en sus redes sociales con un lujoso anillo con un diamante que parece ser de compromiso, sin embargo, la pareja no ha confirmado esta información.

Sin embargo, la reacción de Adamari es una de las más esperadas por sus seguidores, debido a que, si bien ella anunció su separación en mayo de 2021, fue en septiembre de ese año, cuando Tony Costa confirmó su nueva relación; levantando la sospecha, de que este nuevo romance pudiese ser el causante de la ruptura.

La copresentadora de ‘Hoy día’ publicó un reel en su Instagram que dice “señores están dando trabajo en el correo. A ti que tienes experiencia trayendo y llevando”.

Junto al video que usó con un audio viral, la puertorriqueña escribió: “¡posiciones abiertas! ¿tienen referidos?”, el mensaje fue interpretado por sus seguidores como una posible indirecta, tras el rumor del supuesto compromiso entre su ex y la influencer.

Con información de TVNotas