Acusan trabajadores del ISSEA falta de equipo para afrontar  la  pandemia

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags- Alrededor de una treintena de trabajadores del Instituto de Salud del Estado (ISEA) protestaron a las afueras del edificio sede, denunciando falta de equipamiento para afrontar la pandemia sanitaria y una supuesta desatención por parte de las autoridades correspondientes.

A nombre de los agremiados, Delia Félix García, secretaria general del Sindicato de Salud Sección 38, indicó que se ha pedido la entrega de equipo de protección y que estos cumplan con la calidad y cantidad que se requieren, pero que los directivos de la dependencia han llegado al punto de desconocer los órganos rectores de los trabajadores.

“La parte institucional menciona que entrega equipo de protección, pero al señor gobernador (Martín Orozco) le han mentido pues tenemos evidencia en donde documentamos la falta de carencia de equipo de protección”, aseveró la líder sindical en entrevista.

– ¿Cuál es el equipo que les falta?

– Nos faltan cubrebocas N95, guantes de nitrilo, que el equipo de atención a pacientes Covid sea impermeable.

Félix García calculó en un millar los trabajadores del sector salud quienes han resultado contagiados del Covid, de los cuales alrededor de 40 fallecieron.

– ¿Podrían frenar los servicios de salud?

– La gente sabe que en ningún momento hemos afectado la atención. No será el caso, pero las medidas las marcará que el gobierno aperture el diálogo para dar solución a la problemática de faltantes de protección al personal de salud. No estamos hablando de no laborar, sino que a los compañeros se les arrope y se les proteja.

– ¿Si el ISEA no les atiende, llegarían hasta el gobernador?

– Llegaremos a las instancias que se tenga que llegar.

– ¿No temen represalias?

– Sabemos que las hay. Sin embargo, la encomienda que nos han dado es de gran valor. La vida de los trabajadores no se presta a que temamos represalias.

– ¿Los trabajadores han tenido que comprar su equipo?

– En muchísimas ocasiones y con recursos propios que jamás han sido restituidos.

La lideresa sindical abundó que esta protesta se llevó a cabo en otras sedes municipales y reiteró que estas continuarán en caso de no ser escuchados.