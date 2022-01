Acusan tortuguismo en la Fiscalía de Aguascalientes ante homicidio

Denuncia Ciudadana

Aguascalientes, Ags.- Una lectora del Clarinete solicita información sobre el avance de una investigación sobre el homicidio de su padre.

Aquí el texto:

El es mi papá 😭

Su nombre es José Guadalupe Muñiz González.

Murio hace 3 meses, se metieron a su casa y lo mataron, amigos les pido se ayuda para difundir esto y esto llegue a las autoridades Me tienen 3 meses dando vueltas a fiscalía a homicidios y no me dan respuesta de nada, el ministerio público llamado Javier Iván Méndez Ortiz, no me quiere entregar las pertenencias de mi papá dice que hasta que toda la familia esté de acuerdo el me entrega las cosas, no me quiere enseñar la carpeta de investigación, a mi junto con mi familia nos han tratado como

Si nosotros hubiéramos cometido el delito, me han interrogado hasta 4 horas seguidas sin agua, me quitaron el celular, etc. Los policías de investigación vienen a mi casa y casi tumban la puerta con pistola y nos obligan a ir a declarar o volver a decir lo que hemos dicho desde el día 12 de octubre del 2021 cuando encontré a mi papa, se que nunca van a hacer nada, que nunca van a encontrar a los culpables porque no saben hacer su trabajo las autoridades.

Solo exijo JUSTICIA para que nos dejen en paz a mi y a mi familia, y nos entreguen lo que por derecho nos pertenece (los bienes de mi papá). Se lo dije al ministerio público la última vez que fui, iré a la radio, a la televisión, a donde sea, para que me escuchen y dejen de hacerme dar vueltas porque no me den respuesta. Y dejen de tratarnos como los culpables y no las victimas.

Exijo justicia para un señor de 76 años que no se metía con nadie, nos dejaron sin un excelente padre, abuelo y ser humano.

Les pidió su ayuda para difundir esto, hasta llegar a las noticias por favor 🙏