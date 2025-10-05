Acusan plagio de Taylor Swift en canción

El esperado lanzamiento del nuevo álbum de Taylor Swift, ‘The Life Of a Showgirl’, ha generado un torbellino en las redes sociales, pero no solo por el impacto habitual de la superestrella del pop. Su sencillo principal, “Opalite”, se ha convertido en el centro de un debate inesperado, luego de que numerosos usuarios señalan una notable similitud con “Dos Enamorados”, uno de los primeros éxitos icónicos del cantante mexicano Luis Miguel.

Seguidores de Luis Miguel se volcaron a plataformas como TikTok y X (antes Twitter) para comparar fragmentos de ambas canciones. Las coincidencias señaladas incluyen la melodía, el tono general e incluso ciertos giros en la atmósfera y la instrumentación de los temas.

“Opalite”, según explicó Swift, es un tema con una gran carga personal. La cantante reveló que el título está inspirado en una gema asociada al mes de nacimiento de su pareja, Travis Kelce.

Por otro lado, “Dos Enamorados” es un éxito que Luis Miguel popularizó en la década de los 80. Es importante destacar que el cantante mexicano no es el autor del tema, que fue compuesto por los argentinos Rubén Amado y Javier Santos.

De momento, las similitudes quedan en el terreno de la casualidad o la inspiración, impulsadas por las comparaciones melódicas que los fans han compartido. La polémica, sin embargo, ha logrado un efecto viral.

Foto: Taylor Swift taylorswift13