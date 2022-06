Acusan omisión del Poder Judicial para atender denuncia en Aguascalientes 

Denuncia Ciudada

Aguascalientes, Ags.- El siguiente escrito es para hacer de su conocimiento el injusto que la autoridad, como lo es el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes ha cometido en mi contra como víctima de un secuestro, abuso de autoridad y uso indebido de los elementos del Estado para cometer ilícitos.

El acceso a la justicia, derecho fundamental de otras personas y la obligación de los Tribunales y garantía de igualdad ante la ley que al suscrito se me ha negado, pues el hecho en el que fui secuestrado y torturado por este señor Héctor Fernando Sandoval Salas quién utilizó los medios y recursos del Gobierno Municipal de Aguascalientes, como lo son la patrulla con número económico 404-B, esposas, tolete, uniforme; para perpetrar el delito en mi contra, causándome lesiones no sólo físicas, sino psicológicas ya que aún al salir a la calle y encontrarme con policías municipales me produce un profundo temor, estos actos que sucedieron desde hace más de un año, para ser exactos el 04 de mayo del año 2021, misma fecha en que el mismo Juzgado de Distrito denunció. Es decir, una autoridad judicial que confiado en el Poder Judicial Estatal, de que haría lo propio, conforme a sus estatutos, funciones y encomiendas constitucionales de subministrar justicia, pero contrario a esto no se ha hecho absolutamente nada, pues en múltiples ocasiones han suspendido la audiencia inicial como lo son la de los días 19 de enero del año 2022, donde fue cancelada la audiencia porque el abogado no conocía los autos; 01 de marzo de 2022 donde sin más explicación se canceló la audiencia avisándome minutos antes de que arribara al lugar donde se celebraría que lo es los juzgados de oralidad y Juicio Oral penal de Aguascalientes, o la de 10 de junio de 2022, donde “por errores del sistema del juzgado no fue agendada”, esto a pesar de ser notificada, todo esto sin garantizar de ninguna manera mi seguridad, permitiendo que posterior al delito, el suscrito sea amenazado, intimidado por mi acusado como ha quedado expresado en la Fiscalía General del Estado con fecha 10 de febrero de 2022 , sin importarle a la autoridad el daño psicológico, el miedo o la zozobra con la que vivo.

Pese que el suscrito soy contribuyente al corriente de mis obligaciones fiscales pues quincena tras quincena se me realizan los pertinentes descuentos a mi salario, que lo es también como servidor Público Estatal, para contribuir al gasto público, sin que me sea proporcionada o procurada Justicia, mucho menos pronta y expedita; motivo por el que Reprocho a la autoridad todas las ocasiones en las que ha sido posfechada la audiencia inicial o suspendida, sin que sea válido para al suscrito la pretendida justificación de4 la falta de Juez o la carga de trabajo del juzgado o incluso que el acusado no cuente con un abogado, pues reitero, quincena con quincena realizo contribuciones al gasto público del cual, tanto el Juez como el suscrito recibimos un salario. Como también los defensores públicos y hasta un departamento jurídico del Municipio Capital, que asista al imputado, reciben un salario.

Por lo que a más de un año de ser víctima de un delito del que se me ha negado justicia, reprocho tal negativa por ser violatoria de toda garantía de la legalidad anticonstitucional y un abuso de las contribuciones que en ningún momento he dejado de pagar y que nunca han dejado de ser aporte pues no existe mes, quincena o semana en la que el personal del juzgado hubiese dejado de recibir su salario y por el contrario sí existe la omisión de procurarme o cuando menor dictar una medida cautelar o me garantice la seguridad personal y me devuelva la tranquilidad anterior a mi secuestro, sin que mi lógica encuentre justificación alguna del porque precisamente a mí no se me procura justicia.

Me surgen interrogantes del tipo de ¿si esta circunstancia que se ha prolongado por más de un año obedece al hecho de que el acusado sea un policía municipal? O ¿cuál sería una verdadera explicación del por qué se me ha negado cualquier conato de justicia? Todo esto viviendo en la zozobra y el temor de volver a encontrarme a mi secuestrador envestido de su uniforme, equipamiento y medios que le dan el puesto de policía municipal y me vuelva a secuestrar, golpear, amenazar, aprovechándose de que tiene los recursos que el Gobierno Municipal le proporcionó para “Guardar y Proteger a la ciudadanía”, pero a todas luces él ha utilizado en mi caso para perpetrar el injusto en mi contra.

Por temor a las represarías y a que como lo expreso soy servidor público estatal, me gustaría que esto permaneciera en anónimo mi nombre, los involucrados y la autoridad con los números de carpetas se darán cuenta de quienes son, pero más que exponer mi caso, es un llamado a la autoridad a no omitir o minimizar el hacer justicia porque la sociedad lo vamos a reclamar.