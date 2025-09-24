Acusan fraude en ‘La Casa de los Famosos’ tras triunfo de Mar Contreras

Redacción

La última prueba de líder en La Casa de los Famosos México desató polémica entre los participantes y en redes sociales, luego de que Mar Contreras se convirtiera en la primera finalista de la temporada, dejando fuera a Dalilah Polanco, quien acusó inconformidad por la manera en que perdió el reto.

La dinámica, rebautizada como “prueba de finalista” al estar a dos semanas de concluir el reality, consistió en buscar catálogos de una marca asociada a Televisa en cofres colocados en un escenario que simulaba el fondo del mar. Los concursantes que no encontraban el catálogo quedaban eliminados.

Abelito, Aaron Mercury, Shiky y Aldo de Nigris fueron los primeros en quedar fuera. La competencia se definió entre Alexis Ayala, Mar Contreras y Dalilah Polanco, hasta que esta última fue eliminada. Finalmente, Contreras tomó un cofre colocado detrás de donde Polanco estaba de pie y con ello aseguró su pase directo a la final.

El detalle encendió sospechas. Aldo de Nigris fue captado en video insistiendo a Mar que tomara precisamente esa caja. “No, pero no hay robo de cajas, es justo la que crees…”, le explicó después a Polanco, cuando ésta se quejaba en el comedor de que “le habían quitado la caja que tenía cerca”.

En redes sociales el momento fue interpretado como posible fraude. “La caja estaba justo atrás de Dalilah, Aldo le hizo señas a Mar y el resto es historia”, escribió un usuario en X. Otros añadieron: “Se nota claramente que Dalilah iba por ella y Mar se le adelantó” y “Qué casualidad que las dos cajas de su lado tenían el catálogo”.

Aunque las especulaciones crecieron, no existe evidencia de que la producción haya manipulado el juego. Sin embargo, los comentarios críticos no se hicieron esperar, y algunos seguidores del reality señalaron que la reacción de Dalilah reforzó las dudas: “¿Me agarraron? ¿Cómo si tuviera dueño? Más confirmado no se puede”.