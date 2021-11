Acusan estudiantes deficiente gestión de Delfina Gómez al frente de la SEP

Redacción

Ciudad de México.- La Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR) denunció la deficiente política educativa de la secretaria de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, ya que tras cumplir dos años del cierre de las escuelas por la pandemia de Covid-19, hay cifras alarmantes de retraso, entre ellas, que cerca de 5.2 millones de estudiantes no se inscribieron en el ciclo escolar 20-21, aunados a los 2.5 millones que desertaron en el ciclo 19-20.

De acuerdo con el Inegi, el dato más preocupante es que unos 5.2 millones de personas no continuaron estudiando para el ciclo escolar 20-21 debido a condiciones económicas. Al respecto, Isaías Chanona Hernández, dirigente de la FNERRR, señaló que desde antes de la pandemia, el sistema educativo en México había mostrado deficiencias importantes, pero al inicio de ésta “la SEP no atendió los problemas graves de la educación, en los hechos se ve que no hay acceso educativo universal; se deja fuera a miles de estudiantes”.

En ese mismo sentido, expuso causas de la deserción escolar. Según la agrupación estudiantil, el abandono escolar se debe a que poco más del 55 por ciento de hogares tuvo severas carencias económicas; el 57 por ciento de familias no contaron con computadora o similar; y sólo 56 por ciento contaba con internet; por lo que la FNERRR emprendió una lucha por internet para todos, pero fueron ignorados por las autoridades correspondientes, y así también está sucediendo actualmente, pues “cuando se pide que se invierta en infraestructura las autoridades educativas se muestran indiferentes”.

Isaías Chanona dijo que Delfina Gómez sigue la austeridad impuesta por López Obrador y “solo se encarga de dar discursos llenos de promesas que nunca se concretan realmente, y la prueba es la gran cantidad de estudiantes que están desertando aun después de que se prometió que las becas “Benito Juárez” erradicarían el abandono escolar”.

“Cada año miles de estudiantes dejan de estudiar, lo que demuestra que la política asistencialista no frena el rezago; lo más lamentable es que esos millones que ahora no son estudiantes están más expuestos a la delincuencia o drogadicción. Esta es la terrible realidad a la que nos enfretamos como sociedad, y la que tenemos que denunciar: un sistema educativo que cada vez invierte menos en infraestructura y que deja que millones pierdan la oportunidad de seguir estudiando”, reclamó el líder estudiantil.