Acusan de violencia doméstica a corredor de los Vikings. Él dice que fue al contrario

EU.-Caso de violencia doméstica empaña a la NFL.

El jugador de los Vikings, Dalvin Cook, está pasando por un proceso legal luego de ser acusado de violencia contra su exnovia, la sargento militar de primera clase, Gracelyn Trimble. Pero el caso ha dado un giro luego de que el propio Cook aseverara que él fue el agredido.

El reporte hecho por Adam Schefter, menciona que el incidente sucedió hace un año, cuando Trimble, exnovia de Cook, entró por el garage a la casa para recoger sus pertenencias, luego de haber terminado la relación, cuando los ánimos subieron de tono hasta al grado de llegar a los golpes.

En la declaración de Cook, aseguró que Trimble le lanzó un objeto a la cara y que este, al intentar detenerla, la golpeó en la cara causándole una conmoción cerebral. Lo que ocasionó que meses después ella lo acusara de agresión y violencia doméstica. Sin embargo, también menciona que lo están extorsionando.

El agente de Cook, Zac Hiller, narró el accidente para Pro Football Talk: “Hace aproximadamente un año, alguien entró ilegalmente a la casa de Cook. La mujer que lo hizo es sargento del ejército estadounidense, atacó a Cook en su casa mientras tenía un invitado presente. Luego, el invasor supuestamente intentó extorsionar a Cook por millones de dólares, alegando que sufrió heridas durante el curso del ataque que supuestamente inició”.

Los Vikings emitieron un comunicado sobre la situación el martes por la noche.

“Recientemente recibimos una notificación del representante legal de Dalvin Cook con respecto a una situación que ocurrió entre Dalvin y una conocida mujer en noviembre de 2020 y condujo a una disputa en curso entre las partes. Al enterarnos de esto, notificamos inmediatamente a la NFL. Estamos en el proceso de recopilar más información y retendremos más comentarios en este momento “, dijo el comunicado.

Statement from Dalvin Cook attorney, David Valentini, in response to a civil lawsuit filed today by a woman alleging that Cook assaulted her in 2020: pic.twitter.com/d1cOsV3tT7

? Adam Schefter (@AdamSchefter) November 10, 2021