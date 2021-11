Acusan de brujería a diputada ‘trans’ de Aguascalientes

Redacción

Ciudad de México.-Crea polémica diputada ‘trans’ por Aguascalientes a quien señalan de utilizar la brujería.

Luego de que la diputada de Morena, Salma Luévano, mostrara una figura de la ‘muerte’ a una diputada del Partido Acción Nacional (PAN), estas la acusaron de hacer brujería y la hicieron responsable de cualquier daño que lleguen a sufrir.

Luévano le mostró la calavera a la diputada del PAN María Teresa Castell de Oro, quien en tribuna llamó “narcomorenos” a los integrantes de la bancada de Morena y tachó de “rémoras” a los miembros del Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En respuesta a sus palabras, Castell de Oro comenzó a ser llamada por los diputados de Morena “bruja”, y cuando volvió a subir a tribuna, Luévano se acercó al pódium y sacó la figura de la ‘muerte’ para mostrárselas a todos.

Diputadas del PAN acusan a Salma Luévano de amenazarlas

Tras lo ocurrido, María Teresa Castell de Oro recurrió a su cuenta de Twitter para denunciar a Salma Luévano. Sentenció que no tiene claro si esta le realizó una brujería o solamente la amenazó como en otras ocasiones.

“Diputadas de morena se acercaron a la tribuna mientras yo hacía uso de palabra mostrando una ‘figura’ de la muerte. No sé si es brujería, amenaza, o sólo un acto más de intimidación de su parte. Por lo pronto, cualquier cosa que me suceda, los hago responsables. Están locos”, escribió.

La diputada del PAN Rocío González Alonso apoyó a su compañera y compartió un tuit en el que explicó lo sucedido y también mostró una fotografía en la que Luévano sostiene la figura de la ‘muerte’ con orgullo.

“Morena no solo no tiene argumentos, no solamente arremeten con insultos y descalificaciones. Ya están en otro nivel, aunque no me atrevo a decidir si es “brujería o bien amenaza de muerte” a mi compañera @teresacastellmx mientras estaba presentando sus reservas. #notienenlímites”, compartió.

Por el momento, Salma Luévano no se ha expresado sobre las acusaciones de las diputadas del PAN y tampoco ha explicado por qué decidió llevar una calavera a la Cámara de Diputados.

