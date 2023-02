Acusan al actor Armie Hammer de canibalismo y abuso sexual

Redacción

Armie Hammer, el actor cuya vida se derrumbó en Hollywood tras ser acusado de abusos sexuales y canibalismo, reveló para el medio de comunicación Air Mail que cuando era un adolescente de 13 años fue abusado sexualmente por parte de un religioso.

En la entrevista publicada este 4 de febrero, el actor también aceptó haber sido abusivo emocionalmente con sus exparejas, pero negó haber cometido algún acto de abuso sexual. De acuerdo a medios internacionales esta es la primera entrevista que Armie Hammer realiza tras las acusaciones de 2021.

El actor se refiere a estos vínculos que sostuvo como “dinámicas de poder” y aunque reconoció que hubo un abuso emocional hacia sus exparejas, también redujo su comportamiento a “estúpido” y “egoísta”. El abuso sexual que el negó haber cometido fue el denunciado por su expareja, “Effie”, pues aseguró que siempre hubo un consentimiento, por lo que dijo que todo se trató de una “escena no consensual consensuada” y la acusó de haber planeado “todos los detalles”.

En 2021 se filtraron conversaciones en las que se exhibía su fetichismo sexual con prácticas caníbales, lo cual tuvo como desenlace las acusaciones de abuso sexual hechas por diversas mujeres que, en su momento, fueron sus parejas.

En 2022, HBO Max publicó House of Hammer, un documental dirigido por Elli Hakami y Julian P. Hobbs. En este producto para streaming se abordan, a lo largo de tres capítulos, los origines de Armie Hammer y se cuenta quiénes fueron sus familiares y sus historias. Pese a que la obra salió a luz después de la revelación del canibalismo, el programa se centra en explorar cómo se relaciona el carácter violento del acto.

Entre sus películas más reconocidas se encuentran: ‘La Red Social’; ‘El llanero solitario’; ‘Mine’ y Call Me by Your Name, donde recibió nominaciones para un Critics’ Choice Award y para un Globo de Obro como mejor actor de reparto.

Con información de Excelsior