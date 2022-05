Acusan a Shakira de maltratar a empleados

Redacción

Una exempleada de Shakira acusó a la cantante de no ser la persona carismática y amable que muestra ante todo el mundo y en cambio, la calificó como alguien muy difícil de tratar.

De acuerdo con varios audios presentados en el programa Chisme No Like, Cristina Cárdenas aseguró qye el personal que trabaja con la colombiana tiene hasta prohibido verla a los ojos y dirigirse directamente a ella.

“A Shakira no la puedes mirar, no te puedes hacer foto, no te puedes acercar a ella, eso está prohibidísimo”, se le oye decir.

Aseguró que Shakira siempre tiene una mala actitud y retrasa todos sus proyectos, cosa que desespera a todo su equipo.

La mujer también acusó que la cantante llega a despedir a toda mujer que pueda resultar más atractiva que ella.

“Si hay alguna que destaca más que ella la echa fuera del rodaje, dijo tú no, tú fuera. Es un asco trabajar con ella”, finalizó.

Hasta el momento Shakira no se ha pronunciado al respecto, aunque en redes sociales los usuarios se dividieron a favor y en contra de la cantante.

Con información de TV Notas