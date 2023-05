Acusan a Martha Higareda de mitómana

Redacción

Ciudad de México.-Martha Higareda en los últimos días se ha convertido en tema de conversación en redes sociales debido a que los usuarios la acusan de mitómana por diferentes declaraciones que ha dado en programas y podcast a lo largo de su carrera que a los fanáticos les parecen imposibles de creer y en Revista Fama te contamos sobre ellos.

La actriz conocida por su participación en “Fuga de Reinas”, “No Manches Frida”, “Cásese quien pueda” y “Amarte Duele”, a través de su pódcast con Yordi Rosado y en otras entrevistas ha contado anécdotas como la vez que conoció a Prince, o la vez que conoció de casualidad a Ryan Gosling en Los Ángeles, que para muchos usuarios son imposibles de creer, pues o ha tenido bastante suerte o probablemente son creación de su imaginario.

Declaraciones de Martha Higareda por las que la acusan de mitómana

Martha Higareda comenzó a hablar a los 4 meses

La actriz originaria de Tabasco en La entrevista con Yordi Rosado externó que ella comenzó a hablar a los cuatro meses. “Una cosa rarísima, mi mamá y mi familia me dicen: ‘empezaste a decir tus primeras palabras a los cuatro meses’ Entonces a los 8 ya hablaba bien”, dijo.

Pero, ¿Es verdad que los bebés pueden hablar desde los cuatro meses?, Según un artículo escrito por Clínicas Neural, los bebés comienzan a decir monosílabos como “ma” o “pa” entre los 5 o 6 meses, por lo cual se confunde con que digan: “mamá o papá”; sin embargo, es una repetición sin intención algunas.

Es hacia los 9 o 10 meses de edad cuando los niños comienzan a decir sus primeras palabras, que generalmente son monosílabos y es hasta los 1 o 2 cuando ya dicen palabras más largas acompañadas de gestos para comunicar lo que quieren.

Martha Higareda y Jared Leto

Otra de las declaraciones que causaron controversia con Martha Higareda es que habría rechazado a Jared Leto, pues en ese entonces tenía novio y ella es una persona muy fiel. “Cuando yo lo conocí y me invitó a salir, la verdad es que yo tenía novio, entonces en primer lugar, me hice la que no entendía”, explicó mencionó la famosa.

Martha Higareda rechazó trabajar con Robert Pattinson

Martha Higareda confesó además que en alguna ocasión rechazó trabajar en una película por No Manches Frida, pues aseguró que le gusta trabajar en proyectos de su país. “Yo en ese momento porque iba a hacer ‘No Manches Frida’, me acuerdo que mi agente en ese momento me dijo: ‘¿Cómo es posible?’ y es que les dije: ‘Me gusta hacer proyectos en mi país’”, contó.

Martha Higareda y la vez que Ryan Gosling la salvó de una caída

Martha Higareda en una charla con Omar Chaparro contó la anécdota en la cual durante una cena en un restaurante, casi se cae, pero quien la salvó fue Ryan Gosling, quien también se encontraba en ese restaurante.

“Pues nos paramos, nos salimos, así como de la mesa porque ya está muy mala de la panza y entonces se me atora el suéter, yo lo jalo poquito y como que me voy a resbalar. Y cuando me estoy resbalando me cacha Ryan Gosling” recordó la actriz.