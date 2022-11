Acusan a Karely Ruiz de destruir un matrimonio

Redacción

Una vez más Karely Ruiz se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales, pero no por un candente post en Instagram o una experiencia particular, sino por las acusaciones que una misteriosa mujer lanzó en su contra, y cuyas palabras se hicieron virales.

Según contó la señora, su matrimonio de 20 años terminó por culpa de la influencer y modelo de OnlyFans, pues encontró “evidencia” en el teléfono de su ex marido que provocaron diferencias irreconciliables.

“Karely Ruiz destruyó mi matrimonio porque yo encontré sus fotografías en el teléfono de mi ex esposo, porque nos separamos. Yo le reclamé, pero él me dijo que era una famosa, no sé qué cosa, pero nos separamos por culpa de Karely Ruiz”, dijo la mujer, entrevistada por un tiktoker.

Ante esta gran incógnita, la mujer contó que no alcanzó a ver si existía alguna conversación entre su ex pareja y la influencer: “Pues no sé si se estaban mensajeando, pero de que había fotos de ella encuerada había fotos en el teléfono”.

Aunque al principio de la entrevista dejó entrever que no conocía a Karely Ruiz, pero aún así se atrveió a decir que a la modelo le gustan los hombres mayores, por lo que no duda que le atrajera su ex de 50 años: “Si se pudo haber fijado en mi marido”.