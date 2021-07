Acusan a José Manuel Figueroa de golpear a su ex pareja

Redacción

Ciudad de México.-En el ojo del huracán cantante.

José Manuel Figueroa, hijo de Joan Sebastián, fue señalado por presuntamente golpear y violentar a una de sus parejas –Farina Chaparro–. Y es que mediante un video filtrado se puede ver cómo la mujer afectada llora y expone todo lo que ha vivido a lado del cantante. Además muestra algunas marcas que le dejó en el cuello y asegura que está cansada de ser humillada por éste. ¿José Manuel Figueroa, ex de Ninel Conde, ya habló sobre el tema? Te contamos lo que sabemos sobre esta nueva polémica. © Proporcionado por Milenio Filtran pruebas contra José Manuel Figueroa; acusan al hijo de Joan Sebastián de golpear a mujer. (Especial)

En redes sociales comenzaron a circular varios videos en donde se dio a conocer que el cantante de regional mexicano, hijo de Joan Sebastián, violentó a su pareja –Farina Chaparro–. Y es que la presunta víctima –de frente al cantante– narra todo lo que ha vivido con él.

Los clips también fueron retomados por el programa “Sale el Sol” y Chisme No Like. En una de las grabaciones se puede ver cómo Farina muestra su cuello que aparece con algunos hematomas. Al borde del llanto narra frente a la cámara que la graba –por José Manuel Figueroa– la violencia que ha vivido con él.

“Así llorando quiero que me grabes, estoy cansada de cada humillación, tengo aquí siete horas y no has dejado de humillarme. Este golpe me lo hiciste a los diez minutos de haber llegado”, externó Farina Camacho mientras mostraba la marca en su cuello.