Acusan a hijo de Consuelo Duval de robar una chamarra de 90 mil pesos

Redacción

Ciudad de México.-El actor Michel Duval, hijo de la reconocida comediante Consuelo Duval, ha sido señalado públicamente por el productor de espectáculos y moda Pedro Montiel, quien lo acusa de no devolverle una chamarra de la marca Fendi, valuada en aproximadamente 90 mil pesos mexicanos.

Según Montiel, la prenda habría quedado en posesión de Duval tras una salida nocturna en la que ambos participaron hace algunos años.

De acuerdo con declaraciones ofrecidas por Montiel al programa de entretenimiento Chisme TV, el incidente ocurrió durante una visita a un antro en compañía de Michel Duval y su entonces pareja, la actriz Carolina Miranda.

Montiel explicó que, debido al consumo excesivo de alcohol, decidió retirarse del lugar antes de lo planeado, olvidando la costosa chamarra en el proceso.

Posteriormente, al percatarse de que la prenda estaba en manos del actor, intentó coordinar su devolución, pero los compromisos laborales de ambas partes impidieron concretar el encuentro.

“Se me olvidó la chamarra en el antro y les pedí que se la llevaran, y ya después pasaba por ella, pero ya después no coincidíamos. Termina Michel con Caro, (le digo) ‘Caro, mi chamarra, ¿qué pasó?’, y me dice ‘se la quedó Michel”

Un encuentro reciente reaviva la disputa

El productor relató que, tiempo después, tuvo la oportunidad de abordar el tema directamente con Michel Duval durante un evento de la marca Pandora.

Según su testimonio, al preguntarle por la chamarra, el actor respondió con evasivas y comentarios que Montiel interpretó como excusas.

“Me encuentro a Michel en el evento de Pandora y le digo ‘oye, ¿te acuerdas de mi chamarra?’. (Me responde) ‘ah sí, la debo tener por ahí’, después me dijo ‘no te va a quedar, ya te veo muy mamado’. Le dije, ‘sí, pero es una Fendi y quería ver qué onda’. (Me contestó) ‘sí, déjame checarlo’”, detalló Montiel en la entrevista.El incidente habría ocurrido tras una salida nocturna con Montiel y Carolina Miranda, según el productor (Netflix)

A pesar de que Duval prometió revisar el asunto, Montiel asegura que la prenda nunca le fue devuelta.

Incluso, afirmó haber visto al actor utilizando la chamarra en público durante un evento, lo que incrementó su molestia.

“Esa es mi chamarra. Él la tiene. En un evento la usó. Curiosamente, yo estoy dando una entrevista y está atrás de mí. Se me hizo mala educación pedírsela en ese momento”, explicó el productor.

La respuesta de Michel Duval

Ante estas acusaciones, Michel Duval negó rotundamente haber robado la prenda.

Según su versión, Montiel le habría prestado la chamarra en su momento, pero aseguró que ya no la tiene en su poder.

Michel Duval niega haber robado la chamarra y sostiene que esta fue prestada, pero dice no tenerla (Instagram)

“Mi exnovia era muy amiga de Pedro. En una noche de antro, me la prestó, nos la llevamos a su casa (de Carolina Miranda) y después le perdí la pista. Fue hace ocho años. No sé donde quedó, creo que se quedó en casa de mi ex”, sostuvo ante la interrogante de Chisme TV.

Hasta el momento, el actor no ha ofrecido más detalles sobre el paradero de la prenda ni ha emitido declaraciones adicionales que aclaren la situación.

Con información de Infobae