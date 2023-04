Acusan a famoso antro de Aguascalientes de poner droga a las bebidas

Denuncia Ciudadana

Aguascalientes, Ags-Joven que se identificó en redes sociales como Magaby González, acusó al antro Aguachileando ubicado al norte de la ciudad de presuntamente poner droga a las bebidas de los clientes.

Texto integro:

Quiero hacer públicamente algo que me ocurrió el viernes fue algo muy desagradable , el viernes fui a aguachileando de Colosio como eso de las 9:00 pm nos dieron la mesa y pedimos lo que íbamos a tomar , y pues todo muy padre yo empecé a subir historias y todo , yo estaba consciente de las cosas como eso de las 11:30 pedimos unos cubanos y la mesera no los trajo yo lo mezclé con mi dedo y le di una probada después de esa probada ya no supe nada de mi , me llevaron al hospital inconsciente cuando empiezan a revisarme los doctores le dicen a mi mamá que habían puesto la droga benzodiacepinas , al momento que me canalizan me pusieron un medicamento antídoto para contrarrestar el efecto de la sustancia , empiezo a reaccionar y me dieron crisis en ese momento el doctor le comenta a mi mamá que es por el efecto de la droga, me amarraron de pies y manos a la camilla por que no podían , yo no podía respirar me tenían con oxigeno y de repente empecé a saturar bajo y de repente me puse fría y la boca morada

Lamentablemente nadie del establecimiento me ayudo , al contrario el personal de ahí me quería sacar para lavarse las manos , mis amigos fueron los únicos que me ayudaron a sacarme de ahí

Esto me pasó a mi y gracias a dios estoy viva , corrí con suerte pero cuántas niñas no la libran ? , no me quedaré callada, tenemos hermanas , tienen novia , tienen hijas

niñas nunca pidan cosas destapadas fíjense que les sirven y mucho menos cosas que les manden , lleven su vaso hasta el baño no se confíen de nadie

Lamentablemente uno sale a divertirse y la gente es muy mala y está viendo a ver qué

Gracias a tod@s pos sus mensajes y sus muestras de apoyo 🥺♥️

Espero y puedan ayudarme a difundir esto , mas ahora que se viene la feria y cuantas niñas no saldrán solas y cuantos casos no pasarán

Aguachileando.ags

Se desconoce si la presunta víctima ya interpuso denuncia ante las autoridades competentes, los señalamientos se hacen acompañar de un diagnóstico médico.

