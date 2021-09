Acusan a ex jugador hondureño de Necaxa de no dar para el chivo en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Una mujer identificada como Miriam Limón acusó en redes sociales que el defensa lateral Bryan Beckeles actual jugador del Olimpia de su país y de la selección catracha, además de ser exjugador de los Rayos de Necaxa no da pensión alimenticia por una hija que tuvo con él de nombre Isabella.

Sin embargo la joven señala que no importa eso, sino que solo busca que el futbolista de 35 años le otorgue una firma para que a la menor le pueda ser renovado su pasaporte porque busca salir del país, petición para lo cual el centroamericano se niega.

Beckeles jugó con los Rayos de Necaxa de 2015 al 2019 y al parecer en ese tiempo tuvo relación con Limón y procrearon a una niña.

Actualmente el jugador que se hizo famoso por apoyar a sus connacionales que pasaban por esta ciudad, juega con el Olimpia uno de los equipos mas importantes de aquella nación.

Aquí el texto de las publicación que hizo en Facebook la quejosa:

Pensé mucho antes de publicar esto, por favor ayúdenme a que se haga viral …

Quiero presentarles al papá de mi hija Isabella su nombre es Brayan Beckeles el es futbolista profesional actual mente juega en olimpia y está en la selección nacional de Honduras, hace labores altruista ayuda a los inmigrantes hace donaciones para diferentes causas, tiene varios negocios en Aguascalientes cómo en Honduras, bueno para q contar tanto sabemos q los futbolistas ganan súper bien pero que creen?? Que desde hace 3 años no da un peso para su hija cuando le hablo para pedirle dinero para su hija me dice que solo lo busco cuando necesito dinero

y pues no me da nada, lo eh demandado 3 veces y de las 3 veces ninguna a salido a mi favor, le eh estado solicitando desde hace 4 meses o mas una carta poder ya que la necesito para poder renovar el pasaporte de Isabella y pues ni para eso!! tampoco le apetece al señor mandármela. Necesito salir del país y solo me esta atrasando, no saben la impotencia que me da! sé lo eh pedido por las buenas pero le vale no se preocupa para nada por la niña nunca pregunta por ella, en fin solo quiero que me mande esa carta poder para renovar el pasaporte de la niña, necesito de su apoyo para compartir a ver si mínimo le da un poco de pena y se aplica en hacerse responsable de su hija y para quien lo conoce sepa la clase de persona que es irresponsable, inmaduro y poco hombre.