Acusan a directora de secundaria de Aguascalientes de robo de cuotas escolares

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags.- La mañana de este lunes padres de familia y algunos docentes se manifestaron a las afueras de la Secundaria Técnica número 42 ubicada en el fraccionamiento Vistas las Cumbres en el oriente de la ciudad contra la directora del plantel.

Los quejosos señalan que presuntamente Patricia RM tomó dinero que supone seria de la escuela y además da tratos inhumanos al resto del personal docente.



Los inconformes afirmaron que han tenido reuniones con la directora para exponer sus puntos de vista, sin embargo, ésta ha hecho caso omiso a los acuerdos que se establecieron por parte de ambas partes, por ejemplo, el quitar las cámaras de vigilancia de la sala de maestro el cual sospechan que lo usa para espiar a los docentes.

Durante la manifestación los quejosos portaban carteles donde pedían “Justicia para el Sr. Rigoberto”.

“El señor Rigoberto es una persona que falleció hace unos meses, fue un compañero de nosotros, fue humillado, fue exhibido ante padres de familia, alumnos, era un tipo de bullying laboral. Por ejemplo, lo regañaban por equivocarse; él era diabético y algunas compañeras en el formato de firmas le querían ayudar porque no podía ver, lo regañaba, lo humillaba y no dejaba que lo ayudaran”, explicó la maestra Tania Roció Flores Rangel.

La inconformidad también viene de la mesa directiva de los padres de familia, en particular del tesorero de este órgano pues denunció que no se les entregó el dinero que se recabó de las cuotas escolares desde que empezó el actual ciclo escolar. Este recurso hubiera invertido para comprar mesa bancos, son más de 150 mil pesos los que no se sabe dónde están y que están en posesión de la directora, según expuso el padre de familia Jesús Díaz.

Incluso señalan que la sección uno del sindicato no ha podido meter las manos para defender a los docentes y trabajadores de ahí. El delegado del Sindictato Nacional de Trabajadores de la Educación en la secundaria, Jesús Téllez Velázquez, manifestó que se ha dedicado perseguir a quienes deciden presentar una denuncia ante el área jurídica del IEA, área que no da celeridad a atender este caso por lo que exigen solución.

“Hay persecución, acoso, tiene cámaras en toda la escuela. Les pone el pie a los compañeros, nos inventa cargos, no respeta los permisos laborales ni otros de nuestros derechos laborales. Llevamos desde el 2020 en esta situación”, declaró el delegado.

Por último apuntaron que el secretario general del Sindicato Ramón García Alvizo ya tiene conocimiento sobre el tema y exigen la destitución de la cabeza de esta escuela pública.