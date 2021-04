Acusan a conductor de El Gordo y La Flaca de tocamientos indebidos

Redacción

Ciudad de México.-Escándalo en el espectáculo donde señalan a conductor de tocamientos indebidos.

El conductor de ‘El Gordo y La Flaca’, Raúl De Molina fue señalado por la cantante Virggi López de haberla tocado indebidamente cuando fue invitada al programa hace varios años.

Fue a través del programa ‘Chisme No Like’ donde la cantante relató el incómodo momento que habría pasado en el famoso ‘Jacuzzi del Gordo’ hace 15 años, mientras se encontraba promoviendo su disco y tuvo una ‘pícara’ entrevista con el conductor, que luego se tornó en incómoda, ”me quedo en bikini, entro al jacuzzi y yo inocente… porque tú no te vas a imaginar que una persona quiere crear una situación incómoda en vivo y resultó que elhombre empieza a meterme la mano por debajo del agua, a agarrarme las pompas”, contó.

Asimismo, la cantante de origen venezolano fue cuestionada sobre su reacción a los supuestos tocamientos y dijo, ”estás empezando, no puedes decir nada, no puedes parar el ‘en vivo’, tienes que sonreír… segunda por debajo… entonces ya me desconcentró, no estás pendiente de vender lo que fuiste a vender, tercera, (lo hizo) ¡tres veces, en vivo!”.

A la cantante también se sumaron personalidades como Lucía Méndez, quien recordó cómo fue que el conductor le tocó el trasero en el programa y relató lo que sucedió, ”le dije ‘oye Gordo, ¿qué te pasa?’ Y me dijo: ‘no, no, nada, es una broma’, así fue como pasó, en el momento que me agarró las pompas soy sincera, no hice nada, pero después le dije, ‘¿por qué tan mandado? ¿Qué onda Gordo? Yo no me llevo así’, ‘no, es una broma’, me dijo. Yo me puse muy enojada muy molesta y se me iba a notar… y me dijo ‘ay no, perdóname Lucía, fue una broma”, relató. Lucía Méndez contó que se molestó por el acto del conductor pero él le pidió una disculpa: © Este fue el momento en el que Raúl de Molina tocó el trasero de Lucía Méndez.

Ante estos señalamientos, un medio latino en Estados Unidos comenta que se comunicó con Univisión para conocer su postura sobre esto y su respuesta fue, ”Univisión toma en serio este tipo de alegatos y los revisaremos cuidadosamente”.

Hasta el momento Raúl de Molina no se ha pronunciado al respecto. Recordemos que hace un año, un productor del programa fue despedido por la televisora tras denunciarse en el mismo programa de espectáculos vía streaming, abuso por parte de invitadas.

Con información de TVNotas