 Acusan a Adrián Marcelo de abuso sexual

Redacción

Ciudad de México.-Este 6 de abril, Carolina Lerma exnovia de Adrián Marcelo, compartió en Instagram una carta en la que narró el abuso que vivió por parte del conductor regiomontano y Miguel Ángel.

“El tema que me motiva a Marcelo es el peso que he sentido en este último mes, donde he experimentado una constante lucha interna. Lleva mucho tiempo en mi cabeza este dolor. Me di mi tiempo para procesarlo y hoy me siento lista para hablar porque esta es mi historia”, escribió la joven, y continuó:

“Fui víctima de acoso/abuso sexual en más de una ocasión. Mis agresores son Adrián Marcelo en febrero de 2022 y Miguel Ángel en marzo de 2019. El primero con abuso de poder y el segundo con abuso de confianza”.

Según narró Carolina, fue el 4 de febrero de 2022, cuando se reunió con Marcelo para hablar de la relación sentimental que tuvieron. Aunque el conductor quería que lo hicieran en su casa, Lerma se negó, así que se quedaron en el auto de Adrián.

“Estando en su auto y yo expresándome acerca de todo lo que habíamos vivido y cómo me hizo sentir con su mal trato hacia mí, él comenzó a mostrar sus genitales sin mi consentimiento y empezó a masturbarse. Me forzó la cara para besarme y me pidió tener relaciones sexuales con él a lo que me negué”, narró la joven.

“Me dijo que él era así de cínico. Siguió expresándose de mi persona de manera denigrante, haciéndome sentir culpa y vergüenza por no acceder a tener relaciones sexuales con él”, añadió.

Además del texto, Carolina compartió un audio que le mandó el conductor diciéndole que le gustaría seguir saliendo con ella porque está muy interesado.

Con información de El Diario de Juárez