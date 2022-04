Acusa Rodríguez a Ruvalcaba de quitarle espacios en bardas

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Natzielly Rodríguez Calzada, candidata de Fuerza por México a la gubernatura del estado, acusó de manera directa a la abanderada de Morena, Nora Ruvalcaba Gámez, por supuestamente haberle quitado espacios de propaganda política; ante lo cual dijo que acudirá a instancias legales.

“Nos han estado borrando bardas. Las borran y las pintan para la candidata de Morena. Vamos a estar poniendo también nuestras quejas al respecto”, manifestó la aspirante en conferencia de medios.

Rodríguez Calzada informó también que un grupo de sus brigadistas habrían sido intimidados por un grupo de simpatizantes a Morena, lo cual dijo que habría ocurrido en el fraccionamiento Palomino Dena, ubicado al oriente de la ciudad.

“Yo no creo que debemos llegar a eso y no voy a arriesgar a ninguna persona, por lo que les dije que se retirasen del lugar. No es mi forma de hacer política”, resaltó.

– ¿Ya te metieron en la guerra sucia?

– Sólo me pueden meter si yo así lo elijo y yo no elijo estar en su lodazal.

De paso, Rodríguez mencionó además que volvería a efectuar otra querella legal contra Fernando Alférez Barbosa, secretario de organización del comité local de Morena, tras favorecerle una primera en tribunales por supuesta violencia de género hacia su persona.

“Estoy por presentar una denuncia – otra vez- por la reincidencia de este violentador al no acatar debidamente la sentencia como lo dictó el Tribunal Electoral. Ayer presenté mi inconformidad por la disculpa, pero también quiero que el tribunal nos haga público si ya cumplió con la sanción económica que le fue estipulada y ojalá que el curso que le ordenaron tomar le sirva para que no vuelva a violentar a ninguna otra mujer”, precisó.

Alférez Barbosa es además esposo de la abanderada morenista al gobierno del estado.