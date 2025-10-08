Acusa OVSG falta de personal capacitado en Fiscalía para atender desaparición de joven

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Luego de la desaparición de Alexa Olayo, joven de 20 años, ha quedado en evidencia falta de personal por parte de la Fiscalía del Estado para llevar a cabo los procesos correspondientes, señaló Mariana Ávila Montejano, directora del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG),

“Cuando tuvimos el contacto con la familia de Alexa, identificamos antecedentes de violencia y la búsqueda de cualquier mujer, en un contexto de violencia como el que tenemos en el país, implica que sea con perspectiva de género. Encontramos que no hay personal capacitado con la integración de las carpetas de investigación y sin embargo, no revisaron el protocolo de la perspectiva de género”, subrayó en conferencia de medios transmitida vía Facebook.

Alexa Olayo se encuentra en calidad de desaparecida desde el pasado 15 de septiembre en comunidades al oriente de esta entidad, Aunado a ello, presentaba un estado de embarazo de cinco meses.

Ávila Montejano lamentó que la Fiscalía no haya cumplido con los cateos correspondientes en su momento y sin la participación de peritos en el domicilio. “Es muy grave pues en estos días que han transcurrido, la familia ha tocado todas las puertas. Alexa no va a dejar de ser buscada”, insistió.

Presente en la conferencia de medios, la madre de Alexa señaló de manera directa a la pareja de su hija; de quien dijo evidenció diversas actitudes violentas contra la chica y la había dejado con su estado de gravidez.

“Mi hija ya había dejado a este muchacho, pues tenía actitudes de violencia y la embarazó a la mala. Él no trabajaba, pero de hecho portaba un arma. Nosotros pedimos que si alguien tiene información de mi hija, nos ayude. Pero no vamos a dejar de buscarla. Hemos pedido apoyo, con gente que se dirige con (la gobernadora) Tere Jiménez. Pero no hemos tenido respuesta”, enfatizó.

– ¿En la fiscalía le han tratado dignamente?

– En momento sí nos hemos sentido como si nosotros fuéramos los agresores.

Se mencionó que la pareja de Alexa se encuentra vinculado con autoridades de la comunidad local de Calvillito, luego que su madre, de nombre Martha, es comisaria de una de las poblaciones de esa zona al oriente de Aguascalientes.