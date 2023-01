Acusa ONG falta de voluntad para renovación del comisionado estatal de búsqueda

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags.- Siguen sin avanzar las gestiones para definir al próximo titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, a pesar de que habían prometido que finalizaría el proceso antes de que concluyera el 2022.No hay convocatoria, no se han definido aún mecanismos de cómo se seleccionarán.

Desde la Comisión de Lucha contra la Trata de Personas, encabezado por el diputado petista, Fernando Marmolejo Montoya, prometieron que se cambiaría al titular de este importante órgano encargado de coordinar las distintas dependencias para atender los reportes de desaparición de personas e incluso afirmó que se tomaría en cuenta a las asociaciones civiles para este proceso.

Al respecto, la coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género, Violeta Sabás Díaz de León, comentó que desde las organizaciones civiles también se desconoce el estado en el que se encuentra este proceso, el cual ha encendido varios focos rojos.

En entrevista señaló A El Clarinete que “estamos preocupadas de que esta convocatoria sea solo una simulación. Según la última modificación a la ley estatal de la comisión, -el titular- tiene que ser propuesto por personas expertas, por colectivos o organización civil; pero no especifica qué colectivos, pudieran ser colectivos que no estén relacionados con la búsqueda de personas y propongan candidatos que no cumplan con perfiles”, comentó la activista.

Finalmente Sabás aseveró que espera que para este mes ya se publique la convocatoria para poder analizarla, revisar los posibles candidatos para proponer la terna al poder ejecutivo. Agregó que ya se han reunido con los integrantes de la Comisión de Lucha para establecer otros aspectos a trabajar en la legislación que rige la Comisión Estatal de Búsqueda.