Acusa Morena Aguascalientes persecución contra Ávila y Adán Augusto

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Aunque dijo que no se meterá las manos al fuego “por nadie”, Gilberto Gutiérrez Lara, dirigente estatal de Morena, achacó los señalamientos en contra del senador Adán Augusto López Hernández y el diputado federal Arturo Ávila a una campaña originada por la derecha partidista.

“Hay una persecución de varios compañeros y hasta que no se determine responsabilidad de una persona, nosotros no nos podemos poner de lado de nadie.Arturo Ávila ha venido dando cuenta de señalamientos que le han estado haciendo. Aquí no se trata de encubrir a nadie, la propia presidenta (Claudia Sheinbaum) ha señalado sobre el tema que se hagan las investigaciones. No va a haber impunidad y no se va a defender a nadie”, declaró en conferencia de medios.

– Aquí se trata de que a Arturo Ávila lo acusan de narco y le ponen que su cómplice es Adán Augusto que tiene lo de La Barredora. ¿No se dio cuenta Adán Augusto de que su secretario de seguridad estaba vinculado? ¿Qué gobernador era?

– Adán Augusto ya dio su aclaración y hay esperar lo que surge de frente a las propias investigaciones cuando se tiene una acusación formal.

– ¿Sería guerra sucia?

– Por un lado es guerra sucia, y por otro no estamos en contra de que se investigue.

En últimas fechas, mientras Adán Augsto López ha sido cuestionado debido a que cuando fue gobernador de Tabasco su responsable de seguridad estuvo vinculado con el grupo criminal La Barredora; ahora al diputado Arturo Anaya se le acusa por presunto enriquecimiento ilícito y vínculos con delincuencia organizada.

Gutiérrez Lara reiteró que se trata de señalamientos con finalidades electorales, atribuyéndole esto a los partidos de oposición y revirando que él mismo ha sido acusado de presuntas agresiones físicas.

“Lo que te puedo decir es que se investigue, no vamos a meter las manos al fuego por nadie. Pero mientras no haya carpetas formales, decimos que a nuestro movimiento lo que le sobra son denostaciones y calumnias. Hay varios compañeros y compañeras que les han hecho decenas de acusaciones, también en lo personal”, adicionó.

– ¿Entonces Arturo Avila es inocente?

– Eso lo va a determinar una autoridad, mientras no haya una investigación o se judicialice una carpeta, nosotros vamos a sostener que todo esto puede surgir de una falsa narrativa y es guerra sucia.

Aunque Gilberto Gutiérrez remarcó que este tipo de ataques podrían venir de la derecha partidista y dijo que no benefician a nadie, expresó su confianza en favor de Adán Augusto López.

“Yo creo en su palabra, es un compañero y hasta que no se demuestre lo contrario, no se puede dudar de la honorabilidad del compañero coordinador en el Senado”, finalizó.