Acusa México a Adidas de apropiación cultural por sandalias inspiradas en huaraches de Oaxaca

Redacción

Autoridades de Oaxaca acusaron este miércoles a la marca alemana Adidas de apropiación cultural por el lanzamiento de unas sandalias que, aseguran, replican sin autorización un diseño tradicional de la comunidad zapoteca de Villa Hidalgo Yalalag.

El modelo, denominado Oaxaca Slip-On, fue creado por el diseñador estadounidense de raíces mexicanas Willy Chavarria en colaboración con la firma deportiva. Sin embargo, el gobierno estatal y un legislador local denunciaron que no se reconoció a los auténticos creadores ni se solicitó permiso para usar el diseño.

“La empresa Adidas en conjunto con el diseñador Willy Chavarria se apropiaron de un diseño único de los huaraches tradicionales de la población de Villa Hidalgo Yalalag”, señaló el diputado local Isaías Carranza en redes sociales.

El gobernador Salomón Jara afirmó en conferencia de prensa que se trata de un “modelo de huarache reinterpretado”, pero originario del estado, mientras mostraba imágenes del calzado. “Este huarache es de Yalalag (…) vamos a pedirle también a nuestros hermanos yalaltecos que trabajemos juntos para poder meterle una denuncia” a Chavarria, advirtió.

La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca sostuvo que la adopción sin consentimiento de elementos culturales con fines comerciales constituye “una violación a sus derechos colectivos”. Exigió a Adidas suspender de inmediato la comercialización del Oaxaca Slip-On, iniciar un proceso de “diálogo y reparación de agravios” con la comunidad, y reconocer públicamente el origen del diseño.