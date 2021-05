Acusa FXM que PAN-PRD coaccionan voto con descuentos en el pago del agua

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La alianza PAN-PRD está coaccionando el voto en la ciudad de Aguascalientes, usando como bandera el tema de los recibos de agua para autorizar descuentos con fines electorales, denunció Verenisse Ruiz, aspirante a diputada local del partido Fuerza México por el distrito XII, quien demandó revisar el tema.

“Yo solicito que se haga una revisión exhaustiva, le pido a las instituciones electorales revisen y nos digan porqué se avalan estos descuentos que traen el condicionamiento para que voten por el PAN y la alianza que ellos tienen”, manifestó la abanderada en torno a los pagos que la población debe realizar a la concesionaria Veolia.

Ruiz ejemplificó el caso de un presunto recibo de 15 mil pesos para un usuario a quien le otorgaron un descuento con el aval de Juanis Martínez, quien abandera la coalición del PAN-PRD por el citado distrito XII, además de Refugio Muñoz, funcionario de la alcaldía panista de Aguascalientes.

“La misma gente me pregunta porqué yo no puedo conseguir descuentos que les han hecho los candidatos del PAN, nosotros le decimos que no podemos generar un descuento que es lo que ellos quisieran y que los candidatos tampoco pueden autorizar esos descuentos”, remarcó.

La aspirante de Fuerza por México demandó “piso parejo” en torno a las candidaturas a diputaciones y no usar el tema del descuento de agua de forma discrecional para agenciarse votos.