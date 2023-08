Acusa FTA falta de política de seguridad preventiva en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Alfredo González Gonzalez, dirigente de la Federación de Trabajadores (FTA), hizo hincapié en la problemática de inseguridad dentro de la ciudad capital, explicando que ha afectado a integrantes del sector obrero.

“Por lo menos en los últimos dos meses ha habido robos a compañeros que son asaltados cuando se bajan del transporte a la empresa, les han golpeado y les quitan lo poco que llevan. Hemos presentado las denuncias, pero desafortunadamente no existe en realidad una política de seguridad que sea preventiva”, manifestó.

En ese sentido, González González consideró que más allá de la instalación de cámaras de seguridad en puntos estratégicos de la ciudad, se requiere trabajar en la prevención y revisión a fin de evitar nuevos robos.

“Hace falta no tener las cámaras para solucionar algún evento ya hecho, sino que necesitamos esas cámaras donde se requiere mayor vigilancia, detener un auto para supervisar qué traen. Hay una serie de situaciones en las que debe manejarse la seguridad”, insistió el líder de la FTA.

– ¿Cuántos asaltos?

– He conocido de dos casos en los últimos meses, pero quizá hay más compañeros que no se atreven a decirlo. Seguimos con los abrazos y parece que esa no es la solución.