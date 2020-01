Acusa diputado Sánchez a AMLO de “inhumano”

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El diputado local panista Salvador Pérez Sánchez arremetió contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien acusó de improvisación y mala planeación en el tema de salud.

“López Obrador demuestra que es inhumano ante las carencias de las familias mexicana. Sólo usa a los pobres con fines electorales, por lo que incumple su promesa de generar servicios de salud como los países nórdicos”, tronó el blanquiazul.

Durante la sesión de la diputación permanente, el legislador panista -quien no figura en la mesa directiva pero pidió ser incluido en la ronda de asuntos generales- se lanzó contra el proyecto recién inaugurado del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), argumentando que el gobierno federal quiere centralizar el tema de salud.

“Hay una falta de seriedad y compromiso con la eliminación del Seguro Popular. Se destruyó de un plumazo un programa de alto beneficio social para la población”, recalcó Pérez Sánchez.

De paso, el legislador del PAN aplaudió al gobernador blanquiazul Martín Orozco Sandoval, quien ha rechazado de manera abierta el Insabi en Aguascalientes.

El posicionamiento fue refutado por las legisladoras Erica Palomino Bernal y Natzielly Rodríguez Calzada, ambas de Morena. La primera comentó que el Insabi apenas está operando “y no podemos decir si funciona o no, hay que esperar. En cuestión de Seguro Popular, desgraciadamente no te cubría ciertas cantidades como un accidente”. Mientras que Rodríguez Calzada resumió que “quien más conoce sobre el tema de cómo está el país es precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Rodríguez exhortó a legisladores del PAN y del PRI, “que nos dejemos de politiquerías y nos sentemos a dialogar por el bien del país”.