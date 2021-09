Acusa Cardona de complicidad a autoridades por caso de migrantes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- No se descarta que autoridades de algún nivel de gobierno se encuentren involucradas en el caso de migrantes detectados en esta ciudad, comentó el diputado Cuitláhuac Cardona Campos, presidente de la comisión de Asuntos Migratorios.

“Yo creo que no puede haber una situación de esa naturaleza si no hay complicidad, definitivamente. No sabemos en qué niveles, pero debe haber complicidad para trasladar tanta gente. Aunque haya sido una operación hormiga, tuvieron que haberlo detectado en la parte sur del estado”, apuntó en entrevista colectiva el legislador de Morena.

El pasado martes 7, elementos de Policía Estatal detectaron un vehículo particular que al no detenerse a un señalamiento en los límites territoriales con Jalisco, siguieron a la unidad hasta esta ciudad en el fraccionamiento Vista Alegre, al sur de la ciudad, donde encontraron un total de 341 migrantes en una casa particular. Durante el hecho, fueron detenidos tres presuntos responsables.

Cardona Campos mencionó que este hecho se dio más por cuestiones fortuitas que merced a un trabajo de investigación de las instancias correspondientes, por lo cual pidió que autoridades del Instituto de Migración presenten un informe al respecto.

– ¿Puede haber más casas con migrantes?

– Esperemos que no, pues la verdad es el primer caso que vemos de esas características en Aguascalientes.

El morenista hizo hincapié en revisar la situación de los 57 menores migrantes encontrados en Vista Alegre, para que les generem una buena atención.