Acusa actor de Aguascalientes a médicos de la clínica 1 del IMSS de dejar morir a su padre

OES

Aguascalientes, Ags.- El actor Ricardo Franco originario de nuestro estado acusó a galenos de la clínica 1 del IMSS de no haber atendido bien a su padre Felipe Franco y dejarlo morir.

En su cuenta de Instagram posteó un video en donde confirmó que su padre había fallecido presuntamente a causa del coronavirus.

El histrión indicó que su madre se encontraba intubada a causa también del COVID19, en la grabación de 2 minutos mencionó que su familia no estaba muy conforme con la muerte de su padre.

El actor en determinado momento expresó, “me resulta imposible creer que a él le hayan hecho una cosa mala cuando yo ayer hablé con él y estaba en sus facultades mentales y él me dijo ayer por última vez que sentía que en la clínica 1 del seguro social, lo estaban tratando mal porque no le daban ni siquiera de comer y él no se quiso intubar y ahora resulta que se muere y ni siquiera les han dicho que si tienen Covid o no”.

Finalmente, solicitó que los internautas compartieran el video para que su caso se hiciera viral en las redes sociales.