Acumula Aguascalientes tres años de sequía

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Suman ya tres años en los que Aguascalientes no alcanza la media nacional de lluvias de 550 milímetros, lamentó el presidente de la Unión Ganadera Regional Hidrocálida, José de Jesús Guzmán de Alba.

El ganadero indicó que con todo y bombardeo de nueves se viene de un problema serio que no se iba a solucionar de la noche a la mañana.

“Estamos viviendo una situación critica que no es de ajo, se viene ya acumulando porque ya son tres años en donde no nos ha llovido lo suficiente”.

El ganadero recordó que durante 2022 no se llegó ni siquiera a los 400 milímetros de agua, mientras en este 2023 apenas si se esa los 200 milímetros.

“Imagínese el problema que arrastramos, entendemos la voluntad de las autoridades pero repito que es una crisis que venimos arrastrando de otros años”, remató.