Actualizan App de YoVoy Stop Bus en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Para los usuarios del trasporte colectiva urbano, deberán de actualizar la aplicación de YoVoy StopBus.

El coordinador de Movilidad, Ricardo Serrano Rangel, comentó a usuarios que la aplicación deberá de actualizarse o quitarla y volverla a instalar, estando disponible ya la nueva versión en Android.

“Es importante actualizarla porque ahí pueden checar su saldo, sus movimientos, entre otras utilidades”.

A partir de la siguiente semana ocurrirá lo mismo en la tienda de IOS para IPhone, para que los usuarios estén atentos.

“Estos va a servir para que ya no tengan que preguntarle al YoVoycito, sino que ya en la aplicación pueden ver saldos, movimientos, donde pueden recargar y donde vienen las rutas con mayor precisión en el tiempo real del Internet que traen los GPS de los camiones”.

El funcionario aseguró que se está avanzando en las mejoras al servicio.