 Actriz de Romeo y Julieta murió a los 73 años

EU.-La noticia de la muerte de Olivia Hussey ha dejado un profundo vacío en la industria del cine y en los corazones de los fanáticos que siguieron su carrera durante más de cinco décadas. La actriz que alcanzó fama internacional por su interpretación de Julieta en el clásico de William Shakespeare, se ha convertido en una de las figuras más queridas y admiradas.

Así se informó sobre la muerte de Olivia Hussey

La carrera de Olivia Hussey alcanzó su punto culminante con su participación en la película Romeo y Julieta dirigida por Franco Zeffirelli. A sus 15 años, Hussey encarnó a Julieta Capuleto junto a Leonard Whiting, quien interpretó a Romeo Montesco.

La película de 1968 se convirtió en un éxito rotundo tanto de taquilla como de crítica, siendo aclamada por su fidelidad al espíritu de la obra original de Shakespeare. La juventud, la belleza y la intensidad de la interpretación de Hussey hicieron que su Julieta se convirtiera en una de las versiones más queridas de la historia del cine.

Sin embargo, el anuncio de la muerte de Olivia Hussey ha conmocionado tanto a sus seguidores como a la comunidad cinematográfica. A través de su cuenta oficial en Instagram, se compartió un mensaje donde se informaba que la actriz falleció acompañada de sus seres queridos, quienes estuvieron a su lado en sus últimos momentos.

No obstante, los familiares de la actriz de 73 años de edad decidieron mantener en privado cuáles fueron las causas de muerte de Olivia Hussey, quien cautivó a toda una generación con su talento.

Olivia Hussey dejó un legado en el cine

Olivia Hussey fue mucho más que una Julieta. A lo largo de su carrera, participó en una serie de películas y proyectos que le permitieron consolidarse como una de las actrices más versátiles de su generación.

Una de sus películas más notables fue Black Christmas, de 1974, un clásico de terror dirigido por Bob Clark. La película, que se considera uno de los primeros slashers de la historia del cine, presentó a Olivia Hussey en el papel de una joven estudiante universitaria que se ve acosada por un misterioso asesino durante las vacaciones de Navidad.

En 1978, Olivia Hussey tuvo otro papel destacado en la adaptación cinematográfica de Muerte en el Nilo, de 1978, basada en la famosa novela de Agatha Christie. En este thriller, Hussey interpretó a la bella y misteriosa Jackie de Bellefort, quien forma parte de una trama compleja y llena de suspenso. La película, dirigida por John Guillermin, contaba con un elenco estelar que incluía a Peter Ustinov y Bette Davis, y se convirtió en un éxito de taquilla.

Ante esto, la familia de Olivia Hussey, al despedirse de la actriz, destacó no solo su extraordinario talento en la pantalla, sino también su bondad y calidez como persona. A través de un comunicado, sus seres queridos resaltaron la generosidad y humildad que la caracterizaban.

“Olivia fue una persona extraordinaria cuya calidez, sabiduría y pura bondad tocaron las vidas de todos los que la conocieron. Nació el 17 de abril de 1951 en Buenos Aires, Argentina. Olivia vivió una vida llena de pasión, amor y dedicación a las artes, espiritualidad y bondad hacia los animales”, se lee en el comunicado.

A pesar de su fallecimiento, Olivia Hussey sigue siendo una figura inolvidable en la historia del cine. Su interpretación en Romeo y Julieta es un referente para generaciones de cineastas y actores que ven en ella el ideal de lo que significa ser una actriz auténtica y apasionada.

