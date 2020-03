Actriz Danna García da positivo a Covid-19

Redacción

Colombia.-Actriz colombiana acepta abiertamente que padece coronavirus.

La actriz colombiana Danna García se suma a las 172 mil 425 personas portadoras del Covid-19.

”Sí, estoy en aislamiento, sí, tengo coronavirus, pero tengo síntomas que creo que son muy positivos”, informó la protagonista de exitosas telenovelas como Pasión de gavilanes y Qué bonito amor, mediante su cuenta de Instagram.

Además la intérprete del melodrama de Televisa Las Amazonas pidió a sus seguidores no salir de sus casas para evitar que la pandemia se siga propagando.

”Quédense a salvo, quédense en casita, no más bares, no más discotecas, no más eventos por favor, esto no va a parar, depende de ti y de mi”, comentó la actriz.

Por otra parte aseguró que no presenta síntomas graves, por lo que no requiere hospitalización.

”Los que tenemos síntomas que no son de vida o muerte, o sea que no nos falta la respiración, nos dicen que nos quedemos en casa porque no hay suficiente material reactivo para hacer pruebas”, compartió.

Cabe mencionar que García se encuentra aislada en su casa, tras permanecer varios días en España, donde el número de casos positivos con Covid-19 asciende a más de 9 mil, el segundo más alto de Europa solo por detrás de Italia.

Con información de TVNotas