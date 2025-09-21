Actriz culpa a Ninel de impedirle entrar a La Casa de los Famosos

Ciudad de México.- La actriz y activista transgénero Coco Máxima ha encendido las redes sociales con una fuerte acusación contra la cantante Ninel Conde, a quien señala como la responsable de su exclusión de la nueva temporada de “La Casa de los Famosos México”.

En un video, Coco afirmó que la producción del programa la había considerado tanto para la edición de 2024 como para la de 2025.

Sin embargo, su ingreso se vio frustrado. “Yo me ofrecí como tributo y no pude por Ninel Conde porque eso puso de condición: no quería brujas ni trans, real”, comentó la actriz. Máxima insinuó que la supuesta condición también habría afectado a otras candidatas, como Jessica Esotérica, y agregó que de haber entrado, habría confrontado a Conde, a quien tildó de “doble cara”.

Aunque la información no ha sido confirmada por la producción de “La Casa de los Famosos”, las declaraciones de Coco Máxima han generado un gran revuelo, especialmente porque Ninel Conde es una de las figuras más buscadas por los reality shows de México y Telemundo.

La acusación de Coco Máxima ha desatado un debate en las audiencia sobre los supuestos términos que las celebridades imponen para unirse a este tipo de programas.

