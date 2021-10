Actores quieren dividir al PAN en Aguascalientes; señala Jiménez quien pide unidad

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- La diputada federal panista por Aguascalientes, Teresa Jiménez Esquivel, reconoció que dentro de Acción Nacional hay actores que buscan una división entre la militancia ante el proceso electoral del siguiente año, por lo que hizo un llamado a la unidad.

En entrevista con los medios en el Comité Directivo Estatal del PAN, donde Javier Luévano se registró como aspirante a la presidencia de dicha instancia, la ex alcaldesa de la capital indicó que con la unión ganan todos quienes forman parte del proyecto blanquiazul.

“Hay actores que obviamente quieren dividir, hay actores que no les gusta que si no ganan ellos no les gusta la unidad, pero yo solo quiero decirles que aquí ganamos todos, no solamente gana una persona y estamos unidos en este proyecto”, dijo.

Comentó que el objetivo es que el PAN siga vigente dentro de Aguascalientes y que todos los blanquiazules caben dentro de los planes que se tienen a futuro, por lo que se busca una unidad, reiteró.

“Nosotros lo que pretendemos es que gane Aguascalientes y que gane la militancia, aquí en el PAN no se le excluye a nadie, queremos la unidad y es lo que necesitamos; yo creo que todos cabemos en este proyecto, yo creo que lo más importante es la unidad, ponernos de acuerdo”

Finalmente, recalcó que será la militancia la responsable de elegir al candidato o candidata para representarlos en las elecciones a la gubernatura en 2022, por lo que espera que se lleve una contienda que respete la voz de los ciudadanos.

Este sábado, Marko Cortés fue reelecto como presidente nacional del PAN. En su mensaje, llamó a la militancia de Aguascalientes a dejar “las simulaciones” y las “ambiciones personales” en el 2022 y además, mencionó a los dos posibles candidatos en la entidad, que son Teresa Jiménez y el senador Antonio Martín del Campo.