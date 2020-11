Actor de Televisa asegura que se quedó sin un peso debido a la pandemia

Redacción

Ciudad de México.- No cabe duda de que la pandemia ha afectado múltiples factores de la vida de muchos ciudadanos, como su salud y su economía.

Los famosos no han quedado exentos de esta situación y más de uno a buscado otra manera de seguir ganando dinero. Tal es el caso de Benito Castro, quien recientemente señaló que la pandemia lo dejó con muchas deudas y poco dinero.

La revista de espectáculos TV Notas señaló que, en una entrevista que sostuvo con el actor , este confesó que últimamente no ha tenido trabajo y por ello no ha podido pagar sus gastos bancarios.

Comentó que constantemente le llaman para pedirle todos sus adeudos, sin embargo, asegura que no puede hacer eso, ya que el poco dinero que tiene lo destina para poder comer.

“Están en el aire. Se tienen que esperar para llegar a un arreglo, no tengo dinero para pagar. El poco dinero que tenía y lo poquito que me entraba lo utilicé para el bienestar de mi familia, no para quedar bien con los bancos y conservar mi crédito. Que me lleven ante el buró, que me amenacen, que me estén jod… y jod… todo el día por teléfono, me vale mad… Hay comida en mi refrigerador, y eso es lo único importante para mí”, dijo.

Más adelante, aseguró que tuvo que vender una motocicleta para obtener algo de dinero, el cual utilizó para alimentar a su nieto y a su hija. Agregó que con ese dinero no le podía pagar al banco, pero que sí les entregó un pequeño abono.

Pese a toda esta situación, Benito Castro indicó que ha tomado la situación con calma, ya que el tener estrés no le beneficiaría ni arreglaría nada.

Por último Castro destacó que ha estado trabajando en la obra A Oscuras me da Risa, que si bien no le genera muchos ingresos, le representa una fuente constante de dinero, aunque sea mucho o poco.

Con información de Tribuna